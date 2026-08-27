Москва уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма среди подростков

Этой теме была посвящена и недавняя общегородская конференция «Территория мира: современные подходы к противодействию идеологии терроризма и экстремизма в образовании», которая прошла в Московском центре качества образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии