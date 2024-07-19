Новый антирекорд: ради заработка на бирже жительница Новоуральска перевела мошенникам 5,6 миллионов рублей

Следственным отделом новоуральской полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» по заявлению 54-летней местной жительницы, занимающей должность заведующей одного из сетевых магазинов города.
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