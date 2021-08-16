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Оружие для боевого пловца. Полвека назад в войска поступил специальный подводный пистолет СПП 1

Оружие для боевого пловца. Полвека назад в войска поступил специальный подводный пистолет СПП 1

Разработанное в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения госкорпорации «Ростех» оружие до сих пор не имеет аналогов и используется как в российской, так и в ряде зарубежных армий.

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