Оружие для боевого пловца. Полвека назад в войска поступил специальный подводный пистолет СПП 1

Разработанное в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения госкорпорации «Ростех» оружие до сих пор не имеет аналогов и используется как в российской, так и в ряде зарубежных армий.
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