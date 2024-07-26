Си Цзиньпин председательствовал на заседании по борьбе с наводнениями и оказанию помощи пострадавшим

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в четверг председательствовал на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, посвященном противопаводковым работам и оказанию помощи пострадавшим в паводковый период.
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