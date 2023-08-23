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Калешин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. Оно не несет ничего позитивного»

Калешин о шоу Слуцкого и Дзюбы: «Не хочу никого осуждать, но это не про футбол. Оно не несет ничего позитивного»

Главный тренер «Акрона» ответил на вопрос, готов ли он стать гостем YouTube-шоу о футболе «Ну, так нельзя».

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