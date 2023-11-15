В бундестаге фракцию «Левых» распустят после перехода в организацию Вагенкнехт

Фракционное объединение «Левых» в парламенте Федеративной Республики Германия оказалось подвержено роспуску из-за того, что ряд деятелей принял решение о вступлении в созданную политическим деятелем Сарой Вагенкнехт организацию Соответствующие сведения распространяет информагентство DPA, ссылаясь на партийных функционеров.