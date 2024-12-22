info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСАНДР Крымский
    На премьере фмльма киркоров братья радовались как дети.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣На премьере фильм...
  • Лидия Санникова
    Насмешила...Матвиенко сравнил...
  • Геннадий Бережнов
    Спрашивать у Президента почему назвали "Орешник" ну глупо. Главное не как назвать, а как полетит и куда долетит! Оста...Ответил не так, к...

Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги

Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, задавший вопрос на прямой линии Владимира Путина, по словам Пескова, вопрос был очень солидный и умный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх