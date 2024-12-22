Песков заявил, что его поразил вопрос Путину от блогера Бумаги

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его искренне поразил блогер Влад Бумага, задавший вопрос на прямой линии Владимира Путина, по словам Пескова, вопрос был очень солидный и умный.