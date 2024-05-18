Актриса Санаева рассказала, что ее три месяца терроризировали мошенники

Актриса потратила много нервов, беседуя с мошенниками. Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин Фото: ТАСС Народная артистка России Елена Санаева едва не стала жертвой мошенников, однако, вовремя поняла, что ей звонят злоумышленники.
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