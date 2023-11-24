«Флиртовала», — жена Воли Утяшева призналась, что чувствует к Владу Лисовцу

Знаменитая семья России Павла Воли и Ляйсан Утяшевой постоянно появляется в заголовках СМИ. С одной стороны, это помогает паре поддерживать популярность и всегда быть на слуху у любимых поклонников, но с другой… Это жутко раздражает, ведь по большей части новости в информационных источниках имеют мало, что общего с реальной картиной их жизни.