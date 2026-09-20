В СВАО начался ремонт Новоалексеевского тоннеля

В Северо-Восточном административном округе начался текущий ремонт Новоалексеевского тоннеля. Сооружение расположено на съезде с Новоалексеевской улицы на проспект Мира в направлении центра города.
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