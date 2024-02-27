Российская нефть заставляет Запад бегать по кругу

Есть такое наблюдение, что безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на результат, отличный от уже полученного Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Давно сложившийся коллектив мировых русофобов с ним, видимо, не знаком, потому продолжает долбиться лбом в стену санкций, которую сам же тщательно строил последнее десятилетие.