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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Российская нефть заставляет Запад бегать по кругу

Российская нефть заставляет Запад бегать по кругу

Есть такое наблюдение, что безумие — это повторение одного и того же действия в надежде на результат, отличный от уже полученного Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко Давно сложившийся коллектив мировых русофобов с ним, видимо, не знаком, потому продолжает долбиться лбом в стену санкций, которую сам же тщательно строил последнее десятилетие.

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