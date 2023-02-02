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Замминистра финансов Украины Зыкова заявила, что стране не хватает еще 10 миллиардов долларов от других государств

Замминистра финансов Украины Зыкова заявила, что стране не хватает еще 10 миллиардов долларов от других государств

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что у страны остается незакрытой потребность в выделении еще десяти миллиардов долларов от других государств и международных организаций.

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