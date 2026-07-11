Боец СВО из Надыма запустит проект «Дрон сервис»

Служба занятости ЯНАО помогает участникам спецоперации открыть собственный бизнес. С начала года три бойца из Нового Уренгоя, Надыма и Овгорта получили гранты в размере 500 тысяч рублей каждый на реализацию своих проектов.
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