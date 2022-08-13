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В Пентагоне: США не передавали Украине оружия, которое могло бы достичь аэродрома в Новофёдоровке в Крыму

В Пентагоне: США не передавали Украине оружия, которое могло бы достичь аэродрома в Новофёдоровке в Крыму

После произошедшей на территории военного аэродрома «Саки» возле пгт Новофёдоровка в Крыму детонации боеприпасов на спецплощадке хранения АСП и публикации последствий случившегося журналисты на Западе заподозрили Вашингтон в косвенной причастности.

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