Юрист Чирикова: при покупке квартиры наличный расчет несет максимальные риски

Покупка жилья за наличные остается наиболее рискованным способом проведения сделки. При расчетах «из рук в руки» стороны не защищены от мошенничества, фальшивых купюр или грабежа, сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.