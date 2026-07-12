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Север Пресс

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Юрист Чирикова: при покупке квартиры наличный расчет несет максимальные риски

Юрист Чирикова: при покупке квартиры наличный расчет несет максимальные риски

Покупка жилья за наличные остается наиболее рискованным способом проведения сделки. При расчетах «из рук в руки» стороны не защищены от мошенничества, фальшивых купюр или грабежа, сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.

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