Юрист Чирикова: при покупке квартиры наличный расчет несет максимальные риски

Покупка жилья за наличные остается наиболее рискованным способом проведения сделки. При расчетах «из рук в руки» стороны не защищены от мошенничества, фальшивых купюр или грабежа, сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.
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