Нижегородские эксперты обсудили вопросы трудоустройства людей с инвалидностью в регионе

В рамках декады инвалидов 1 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялась экспертная сессия «Инклюзивное трудоустройство как инструмент развития кадрового потенциала региона».
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