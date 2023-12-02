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Нижегородская правда

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Нижегородские эксперты обсудили вопросы трудоустройства людей с инвалидностью в регионе

Нижегородские эксперты обсудили вопросы трудоустройства людей с инвалидностью в регионе

В рамках декады инвалидов 1 декабря на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области состоялась экспертная сессия «Инклюзивное трудоустройство как инструмент развития кадрового потенциала региона».

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