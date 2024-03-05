Global Look Press/Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что НАТО необходимо остановить, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
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