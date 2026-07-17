Калужскую область ждут неблагоприятные погодные условия

С полуночи и вплоть до 10:00 18 июля в Калужской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в воздухеС полуночи и вплоть до 10:00 18 июля в Калужской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.