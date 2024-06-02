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Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат «Чанъэ-6» сел на обратной стороне Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-6" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Цель миссии – впервые в истории человечества собрать образцы грунта с обратной стороны Луны и доставить их на Землю.

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