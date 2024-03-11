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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Салавата» Ливо хочет зарплату на уровне Буше. Игрок «Авангарда» получает 95 млн рублей в год, с бонусами – до 136 млн («СЭ»)

Срок действия контракта 30-летнего канадца с уфимским клубом истекает после завершения этого сезона. Он рассчитывает заключить новое соглашение с зарплатой, сопоставимой с той, что получает в «Авангарде» Рид Буше.

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