Определены участники финала конкурса «Мастер года»

В финальном этапе Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» примут участие 89 человек: 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения, представляющих 53 специальности и профессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии