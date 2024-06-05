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Определены участники финала конкурса «Мастер года»

Определены участники финала конкурса «Мастер года»

В финальном этапе Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» примут участие 89 человек: 68 преподавателей и 21 мастер производственного обучения, представляющих 53 специальности и профессии.

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