Культура вина и музыки: в «Белом мысе» прошло выступление Дениса Мацуева

Геленджик этой осенью звучит по‑особенному. Грандиозное закрытие первого сезона состоялось в «Белом мысе» — единственном в России винном городе.
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