«Только смерть, руины и ненависть»

Гитлер, который то предавался безосновательному оптимизму, то апокалиптическим видениям, отдал приказ о тотальной эвакуации гражданского населения в центральные районы Германии и уничтожении всех материальных ресурсов на оставляемых территориях.
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