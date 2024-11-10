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Туск сообщил о работе над планом, который затронет прекращение огня на Украине

Туск сообщил о работе над планом, который затронет прекращение огня на Украине

Глава польского правительства Дональд Туск проинформировал о том, что в обозримом будущем он надеется провести встречу, на которой будут присутствовать представители властей других состоящих в Организации Североатлантического Договора Держав.

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