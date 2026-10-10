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Мурашов стал 3-й звездой матча с «Коламбусом», отбив 43 из 45 бросков. У вратаря «Питтсбурга» два поражения на старте сезона

Вратарь « Питтсбурга » Сергей Мурашов отразил 43 броска из 45 в матче НХЛ с « Коламбусом » (2:3 Б) и был признан третьей звездой.

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