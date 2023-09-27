Власти рассказали, как теперь будут ездить автомобили на площади Советской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за ремонта дороги в районе площади Советской поменялась схема движения.На улице Советской изменилась схема движения транспорта, сообщили "Первому Русскому" в нижегородском Дептрансе.
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