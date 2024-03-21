ИИ-стартап Cohere планирует привлечь $500 млн

Cohere, стартап в области искусственного интеллекта, который разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI, ведет предварительные переговоры о привлечении $500 млн при оценке около $5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.