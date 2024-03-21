Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ИИ-стартап Cohere планирует привлечь $500 млн

Cohere, стартап в области искусственного интеллекта, который разрабатывает базовые модели, чтобы конкурировать с создателем ChatGPT OpenAI, ведет предварительные переговоры о привлечении $500 млн при оценке около $5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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