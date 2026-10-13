Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

238 подписчиков

Мосты и нэзалэжнисть. Наследие былой цивилизации

Мосты и нэзалэжнисть. Наследие былой цивилизации

Не знаем, как вы, дорогой читатель, но нас, пожалуй, больше всего в публичной риторике соседнего государства на букву «У» раздражает постоянное и какое-то даже маниакальное стремление этих товарищей объяснить любые технологические успехи России якобы некой помощью Китая.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым