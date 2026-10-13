Мосты и нэзалэжнисть. Наследие былой цивилизации

Не знаем, как вы, дорогой читатель, но нас, пожалуй, больше всего в публичной риторике соседнего государства на букву «У» раздражает постоянное и какое-то даже маниакальное стремление этих товарищей объяснить любые технологические успехи России якобы некой помощью Китая.