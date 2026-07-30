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16-летняя Лютова вышла в 1/4 финала на первом турнире WTA в карьере

Кристина Лютова обыграла Майю Джойнт во втором круге турнира WTA 250 в Мемфисе – 3:6, 6:3, 6:3. Для нее это вторая победа над соперницей из топ-100 – в первом круге она прошла Екатерину Александрову , снявшуюся по ходу решающего сета.

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