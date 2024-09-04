Представитель Мьянмы рассказал о сотрудничестве с РФ в оборонной сфере

На протяжении многих десятилетий Мьянма и РФ тесно сотрудничали в оборонной сфере. Об этом 4 сентября рассказал «Известиям» старший советник Мьянманского института стратегических и международных исследований, основатель и исполнительный директор Тайнингского института стратегических исследований Республиканского союза Мьянмы Найнг Све.