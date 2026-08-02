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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я шел за золотом, ошибка в заполнении заявки – вопрос не ко мне. Это дело тренеров, но теперь и нам стоит быть бдительными». Синхронист Трофимов о бронзе на Евро

Российский синхронист  Захар Трофимов  высказался об ошибке тренеров, из-за которой потерял баллы на чемпионате Европы-2026 в Париже.

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