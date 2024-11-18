Овечкин забросил 866-ю шайбу в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось 28 голов

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по итогам игры регулярного сезона против "Вегас Голден Найтс" приблизился к рекорду канадского форварда Уэйна Гретцки по общему числу заброшенных шайб в лиге.
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