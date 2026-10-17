👁 В Евпатории появилось оборудование для диагностики глазных осложнений при диабете Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Евпаторийской городской больницы Диана Максименко сообщила «Крым 24», что в учреждение поступил новый аппарат, который позволяет выявлять диабетическую ретинопатию и корректировать развитие глазных осложнений.
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