Образ многополярного мира: что такое БРИКС и как она устроена

Ввиду событий 2022 года многие страны начали задумываться о вступлении в формальные и неформальные экономические объединения, которые помогли бы им выстоять и преуспеть в условиях стремительно меняющегося мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии