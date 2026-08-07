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Аргументы недели

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В Выборге реинкарнировали Инну Ульянову

В Выборге реинкарнировали Инну Ульянову

На проходящем в эти дни в Выборге открытом российском фестивале «Окно в Европу» режиссер Юлия Трофимова рассказала, как фильм «Эра» вдохновил ее на создание проекта с участием актрис Марианны Шульц и Евгении Громовой.

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