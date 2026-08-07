В Выборге реинкарнировали Инну Ульянову

На проходящем в эти дни в Выборге открытом российском фестивале «Окно в Европу» режиссер Юлия Трофимова рассказала, как фильм «Эра» вдохновил ее на создание проекта с участием актрис Марианны Шульц и Евгении Громовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии