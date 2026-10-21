Коллаж Новороссии Автор: Ольга Антонова В Сеть выкладывают ролики с плачущими женщинами. Они требуют вернуть мужей, сыновей, внуков с фронта.
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Позади подразделений таких вояк заград отряды и все будет тип- топ!!!
У нас и трибунал уже упразднили ? ЧТО ДЕЛАЮТ С ДЕЗЕРТИРАМИ ПО законам военного времени , а родителям ещё и счёт предъявите по возврату денег
Вот зачем в Россию едут,зачем паспорта приобретают ? Едут только за халявой На хрена их сюда вообще пускать
Только возврат обратно в родной Казахстан, пусть там в тюрьме сгниют, там реально ненавидят тех, кто в СВО записался
Расстреливать за дезертирство и беспорядки по законам военного времени!
А почему бы сразу не продумать такой вариант развития событий и платить таким иностранным наёмникам по мере выслуги, а не сразу. Ума не хватило продумать эту ситуацию?!
А может быть этих трусов и хапуг отдать хохлам в обмен на наших россиян, попавших в плен?!
" Если деньги не вернул, то служи, говорит Алия Толстых," то в тюрьму за подрыв боеготовности страны! Хватит уже, а то на всё один ответ-"...нас опять обманули...".
да не о чём с ними говорить , пусть поля разминируют и отрабатывают по самый гроб
Вот же коварные военкомы Прямо насильно деньги затолкали в карманы