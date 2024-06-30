Алекс Перейра нокаутировал Прохазку на турнире UFC 303

Алекс Перейра успешно защитил титул в полутяжелом весе. Ранним утром 30 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 303, в главном событии которого встретились чемпион лиги в полутяжелом весе Алекс Перейра и Иржи Прохазка.