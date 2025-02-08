Карагандинских школьников обучают основам защиты окружающей среды

Ряды экологических активистов пополнили школьники и студенты колледжей Караганды, сообщает «24KZ». Стать защитниками окружающей среды они решили после встречи с биологами и волонтёрами, которая состоялась в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан».
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