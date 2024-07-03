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Собянин подписал распоряжении о поощрительных выплатах московским спортсменам

Собянин подписал распоряжении о поощрительных выплатах московским спортсменам

Московские спортсмены — победители и призеры II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2024 года — получат единовременные поощрительные выплаты.

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