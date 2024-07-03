Собянин подписал распоряжении о поощрительных выплатах московским спортсменам

Московские спортсмены — победители и призеры II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста 2024 года — получат единовременные поощрительные выплаты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии