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«Анахайм» подписал контракт новичка с Минтюковым. Клуб взял защитника под 10-м номером на драфте-2022

«Анахайм» подписал контракт новичка с защитником Павлом Минтюковым на 3 года.  Клуб выбрал его под общим 10-м номером на драфте НХЛ-2022.

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