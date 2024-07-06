Сотрудники СК завершили расследование дела в отношении бывшего депутата ГД

Расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Пономаревым Ильей Владимировичем либо касается деятельности иностранного агента Пономарева Ильи Владимировича) завершили сотрудники Следственного комитета, сообщила 5 июля пресс-служба ведомства.