В Иркутской области полицейские задержали межрегионального наркокурьера, перевозившего партию наркотиков

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совестно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», а также при участии сотрудников ГИБДД задержали 61-летнего жителя Хабаровска, перевозившего синтетические наркотические средства.