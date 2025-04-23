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Закон, порядок, государство

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В Иркутской области полицейские задержали межрегионального наркокурьера, перевозившего партию наркотиков

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России по Иркутской области совестно с коллегами из отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Зиминский», а также при участии сотрудников ГИБДД задержали 61-летнего жителя Хабаровска, перевозившего синтетические наркотические средства.

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