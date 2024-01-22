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В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ без света остались 4 тыс. человек

В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ без света остались 4 тыс. человек

Оборудование электросетей повреждено в Великолепетихском и Новокаховском округах Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), без света остались более четырех тысяч человек.

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