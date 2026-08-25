Операция Chainalysis выявила 7700 аккаунтов в рамках расследования случаев сексуального насилия над детьми

Компания в области блокчейн-анализа Chainalysis сообщила, что в ходе глобальной операции было выявлено более 7700 подозрительных аккаунтов, связанных с материалами о сексуальном насилии над детьми (CSAM).
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