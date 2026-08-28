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Царьград

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Замглавы МИД предъявил обвинения: Киев пыталась уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

Замглавы МИД предъявил обвинения: Киев пыталась уйти от ответственности за атаку на резиденцию Путина

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил Киев в попытке уйти от ответственности за атаку на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в декабре 2025 года.

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