Тренер "Локомотива" Галактионов остался недоволен судейством в игре с "Динамо"

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после проигранного матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что хотел бы более ясно понимать судейские трактовки, которые были приняты арбитрами по ходу встречи.