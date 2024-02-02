Собянин поздравил москвичей с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Московский мэр Сергей Собянин обратился с поздравлением к ветеранам Великой Отечественной войны и всем жителям столицы по случаю 81-й годовщины победы советских воинов в Сталинградской битве, сообщает АГН «Москва».
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