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"Ты без оружия": военный медик ВСУ попросил русских его добить, но они не смогли

"Ты без оружия": военный медик ВСУ попросил русских его добить, но они не смогли

Русские бойцы решили спасти раненого, которого бросили его же сослуживцы.Пленный военный медик Игорь Мацак просил русских бойцов добить его, но они решили спасти.

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