🏥 Детскую поликлинику отремонтируют в Ялте К работам приступят в ближайшее время. Они займут три года, рассказала генеральный директор Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА Ольга Ерёмина.
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