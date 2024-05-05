Украине нужны миллионы налогоплательщиков, но украинцы выезжают семьями, не желая возвращаться

Украинцы, покинувшие пределы страны, перечисляют в "незалежную" всё меньше и меньше денег. В частности, украинский Нацбанк сообщил, что в период января-марта текущего года общий объем денежных переводов, поступающих из-за рубежа на Украину, сократился на 8,7% - до $2,63 млрд.